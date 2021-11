L2 (J16) : Dijon s'offre Auxerre et se donne de l'air

Aloooooooors ! 🔴🔴🔴👊

Racioppi, tout simplement écœurant

Dijon règne sur la Bourgogne !Un succès qui porte notamment la marque d'Anthony Racioppi, à nouveau titularisé en l'absence de Baptiste Reynet, toujours blessé. Car d'entrée, le jeune gardien suisse a dû sortir le grand jeu par deux fois devant Gaëtan Perrin (6eme) et Mathias Autret (14eme) pour préserver sa cage inviolée. D'autant plus que derrière, sur la première grosse opportunité des locaux, Valentin Jacob a ouvert le score (16eme), après un une-deux côté droit avec Cheick Traoré.Opportuniste après une cafouillage dans la surface suite à un corner et une frappe de Jessy Pi, l'attaquant faisait alors le break pour Dijon, qui conservait son avance jusqu'à la pause.Au retour des vestiaires, alors que les débats étaient bien plus équilibrés, Gaëtan Charbonnier a relancé l'AJA peu après l'heure de jeu (61eme).Si les joueurs de Jean-Marc Furlan semblaient aller mieux, Racioppi a sauvé les siens sur une nouvelle tentative d'Autret (70eme). Le raté de trop pour les visiteurs. Car, peu après, Yassine Benzia a scellé l'issue du match (79eme), suite à un nouveau corner où Auxerre a encore une fois manqué d'agressivité défensive. Dans les dernières minutes, Rémy Dugimont a à son tour buté sur le gardien suisse de Dijon (90eme), qui tient peut-être son match référence.De son côté, les visiteurs, qui restaient sur trois succès de suite, ratent l'opportunité de reprendre la 2eme place. Réaction attendue contre Caen début décembre.