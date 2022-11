L2 (J14) : C'est tout bon pour Le Havre

La bonne opération est finalement pour Le Havre. Les Normands, à vrai dire, ne pouvaient même pas rêver mieux. Après la défaite de Bordeaux dans l'après-midi à Nîmes (1-0), les joueurs de Luka Elsner sont allés l'emporter dans le derby à Quevilly-Rouen (0-1) tandis que Sochaux a perdu à Annecy (2-1) et qu'Amiens est également tombé à Pau (2-1). Un enchaînement parfait qui permet au HAC de s'emparer seul de la tête avec deux points d'avance sur les Girondins et quatre unités sur Grenoble, autre grand bénéficiaire de cette journée. Les Isérois, vainqueurs à Rodez (0-1), grimpent ainsi sur le podium avec un point d'avance sur Sochaux et deux longueurs sur le duo Valenciennes - Amiens.



Les Nordistes ont accroché Caen (1-1) dans un match où le vainqueur aurait pu se rapprocher tout près du podium. Romain Thomas, le défenseur caennais, s'en contente (pour L'Equipe) : "On ne sait pas trop quoi penser des nuls, c'est toujours la même histoire, mais c'est mérité. Ils ont beaucoup attaque, on les a contrés mais on n'a pas réussi à trouver les dernières passes. C'était plus fermé après le repos, donc le nul est logique."



Allan Linguet, dans le camp d'en face, semble un poil plus frustré : "C'est un bon point car on est menés, mais on espérait gagner chez nous, on était sur une bonne lancée. Mais c'est mieux que rien, on a su relever la tête et revenir, c'est le plus important." Metz - Saint-Etienne clôturera la journée lundi soir, en attendant que Le Havre étrenne ses nouveaux galons à Guingamp la semaine prochaine pour le dernier week-end avant la trêve du Mondial (le huitième tour de Coupe de France aura toutefois lieu dans deux semaines).