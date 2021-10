L2 (J13) : Auxerre s’impose face à Bastia mais ne se rassure pas

Auxerre avait beaucoup à se faire pardonner. En déplacement sur la pelouse de Toulouse le week-end dernier, les joueurs de Jean-Marc Furlan avaient reçu une leçon dont ils devaient se remettre. Opposés à une équipe de Bastia en difficulté lors du match de clôture de la 13eme journée de Ligue 2, les Icaunais ont assuré l’essentiel… et pas beaucoup plus. Une rencontre qui a démarré sur un rythme intense avec Mathias Autret qui s’est offert la première occasion au bout de seulement huit minutes mais la frappe de l’ancien Lorientais a été facilement captée par Thomas Vincensini. Petit à petit, les Corses ont pris l’initiative dans le jeu et ont tenté de trouver des espaces dans le dos d’une défense auxerroise souvent placée bien haut. Mais les attaquants bastiais, Idriss Saadi en tête, ont été trop souvent piégés en position de hors-jeu pour permettre au score d’évoluer.

Auxerre a su saisir sa chance

En difficulté dans la construction du jeu, les joueurs de l’AJA s’en sont remis à des frappes de loin, dont celle de leur capitaine Birama Touré à la 23eme minute. Là-aussi, Thomas Vincensini n’a pas été inquiété. Les deux équipes se sont rendu coup pour coup mais, à la demi-heure de jeu, ce sont bien les Auxerrois qui ont trouvé la faille. Sur un corner frappé sur la droite par Gauthier Hein, l’astucieuse déviation d’Alexandre Coeff au premier poteau a trouvé Birama Touré. Le capitaine icaunais a alors ouvert son pied droit pour tromper le gardien bastiais et offrir du soulagement aux supporters présents dans les travées du Stade de l’Abbé-Deschamps. La fin du premier acte a vu quelques escarmouches mais rien de décisif, avec l’AJA qui a retrouvé son vestiaire avec l’avantage au score. L’entame du deuxième acte n’a pas brillé par sa richesse technique, avec deux formations peu à l’aise ballon au pied.

Bastia trop imprécis pour espérer mieux

Toutefois, à l’heure de jeu, Benjamin Santelli a cru avoir la balle d’égalisation mais le centre en retrait d’Amine Talal n’a pas été bien ajusté et la défense icaunaise a pu se dégager. La fin de match a vu Auxerre abandonner le contrôle du ballon à Bastia et, ainsi, se mettre en danger à trop vouloir tenir ce score favorable. Heureusement, Donovan Léon a été un dernier rempart infranchissable ce lundi malgré les tentatives d’Antony Robic ou encore Chaouki Ben Saada, entrée en jeu pour les dix dernières minutes. Après trois matchs sans victoire, Auxerre renoue avec le succès par la plus petite des marges (1-0). Une sixième victoire cette saison qui permet à l’AJA de rester à un point du Havre et deux de l’AC Ajaccio au sortir de la 13eme journée. Bastia, qui connait un troisième match sans victoire, est désormais 19eme et avant-dernier du classement, en position de relégable.



LIGUE 2 / 13EME JOURNEE

Samedi 23 octobre 2021

Paris FC - Toulouse : 2-2

AC Ajaccio - Nancy : 2-0

Amiens - Valenciennes : 3-0

Dunkerque - Caen : 1-1

Grenoble - Dijon : 1-2

Guingamp - Nîmes : 3-1

Le Havre - Pau : 1-0

Niort - Rodez : 0-2

Sochaux - Quevilly Rouen Métropole : 1-1



Lundi 25 octobre 2021

Auxerre - Bastia : 1-0