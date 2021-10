L2 (J12) : Sochaux s’accroche, Le Havre perd du terrain, Nancy enfin victorieux

Sochaux n’avait pas le droit à l’erreur. Alors que Toulouse avait brillamment conforté sa place de leader en étrillant Auxerre en ouverture de cette 12eme journée, les joueurs du Doubs ont répondu à l’occasion de leur déplacement à Rodez. Les Sochaliens ont fait la différence à un quart d’heure du terme de la rencontre par l’intermédiaire de Tony Mauricio (0-1). Un cinquième match sans défaite pour le FCSM qui reste ainsi à une longueur du leader de Ligue 2. Dans le trio de tête, c’est Le Havre qui a laissé quelques plumes à Caen. Pourtant, Khalid Boutaïb a su ouvrir le score dès la 8eme minute. Toutefois, Alexandre Mendy à la demi-heure de jeu puis Mehdi Chahiri peu avant l’heure de jeu ont permis à Malherbe d’inverser la tendance et d’espérer renouer avec la victoire. Le HAC a finalement arraché le match nul dix minutes plus tard grâce à Pape Ibnou Ba (2-2). Un résultat qui voit les Normands émarger désormais à sept points de Toulouse alors que l’AC Ajaccio, en cas de victoire à Nîmes ce lundi, pourrait s’installer sur le podium. Le podium, Niort a les yeux rivés dessus.

Niort et Pau se rapprochent du Havre

Les Chamois ont laissé derrière eux le revers concédé à Sochaux avant la trêve internationale avec un très net succès sur la pelouse de Quevilly Rouen Métropole. Les Niortais ont très tôt fait la différence dans cette rencontre grâce à Lenny Vallier puis à un penalty de Joseph Mendes avant même la demi-heure de jeu. QRM a tout tenté pour revenir mais, à huit minutes du terme de la rencontre et moins de dix minutes après son entrée en jeu, Samuel Renel a corsé l’addition. Avec cette victoire (0-3), Niort revient à seulement deux points du Havre. Les Palois, quant à eux, ont vu leur série de quatre matchs sans victoire prendre fin face au Paris FC. Peu avant la mi-temps, Victor Lobry a scellé le sort de la rencontre avec un court succès (1-0) qui permet au Pau FC de passer devant sa victime du soir à la septième place et de distancer QRM, désormais neuvième. Les Rouennais, ont également vu Grenoble revenir à hauteur au bénéfice de leur match nul (0-0) à Bastia, qui est désormais barragiste. Les Corses reculent au 18eme rang car Dunkerque a pris le meilleur dans un derby du Nord sur la pelouse de Valenciennes. Le VAFC a entamé la rencontre de la pire des manières, concédant un penalty dès les premières minutes, que Kevin Rocheteau n’a pas manqué de convertir.

Nancy, première !

Juste avant la mi-temps, Désiré Segbe Azankpo a donné plus d’ampleur à l’avantage de l’USL Dunkerque. Dès le retour sur la pelouse, Kevin Rocheteau y est allé de son doublé. C’est alors qu’Olivier Guégan a lancé Ilyes Hamache. Trois minutes après son entrée en jeu, le jeune attaquant valenciennois a redonné espoir à son équipe mais il était déjà trop tard. Avec cette victoire (1-3), Dunkerque se retrouve 17eme mais reste au contact de Dijon. Le DFCO a, en effet, mis fin à un série de deux défaites de suite l’occasion de la réception d’Amiens. Malgré une deuxième période en infériorité numérique à la suite du carton rouge reçu par Ahmad Ngouyamsa juste avant la pause, les Dijonnais ont fait la différence par Alexandru Dobre juste avant l’heure de jeu. Cette courte victoire (1-0) permet à Dijon de prendre de l’air vis-à-vis de la zone rouge. Mais la performance de ce samedi restera celle de Nancy ! Après onze matchs sans victoire, l’ASNL a débloqué son compteur à l’occasion de la réception de Guingamp. Si les Bretons ont ouvert le score peu après le quart d’heure de jeu par Louis Carnot, Vinni Triboulet a égalisé à l’heure de jeu. Le carton rouge reçu par Giovanni Haag à un quart d’heure du terme de la rencontre n’a pas douché l’enthousiasme nancéien avec Andrew Jung qui a arraché la victoire à la 87eme minute. Cette première victoire ne permet pas à l’ASNL de quitter la dernière place mais le club lorrain revient à seulement une longueur d’Amiens.



LIGUE 2 / 12EME JOURNEE

Samedi 16 octobre 2021

Toulouse - Auxerre : 6-0

Bastia - Grenoble : 0-0

Caen - Le Havre : 2-2

Dijon - Amiens : 1-0

Nancy - Guingamp : 2-1

Pau - Paris FC : 1-0

Quevilly Rouen Métropole - Niort : 0-3

Rodez - Sochaux : 0-1

Valenciennes - Dunkerque : 1-3



Lundi 18 octobre 2021

20h45 : Nîmes - AC Ajaccio