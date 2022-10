L2 (J11) : Bordeaux enchaîne face à Metz

C'est officiel, ces Girondins sont de sérieux candidats. Le choc d'ouverture de la onzième journée a été parfaitement négocié par Bordeaux, face à Metz au Matmut Atlantique (2-0), et les hommes de David Guion resteront leaders - sauf si Amiens bat Dijon par sept buts d'écart. Le coach bordelais est "satisfait" : "C'est la victoire de tout un groupe, on l'a vu avec les entrants. Notre première période a été très cohérente, je l'aurais même dit à 0-0 mais on a été récompensés par ce penalty."



Un coup de pied de réparation transformé au meilleur des moments, dans le temps additionnel de la première période, par Josh Maja (1-0, 45eme+2) qui rejoint Jean-Philippe Krasso au sommet des buteurs de Ligue 2 avec sept réalisations. "La discipline était indispensable, surtout face à une équipe d'une telle qualité", reprend le technicien des Girondins. Malgré un recul global en seconde période, les jeunes Bordelais n'ont quasiment pas concédé d'occasion et ont porté le coup de grâce au bout d'un remarquable contre en toute fin de match, conclu par Fransergio (2-0, 90eme+2).



David Guion calme très vite le jeu, à raison puisque la saison est encore très longue et que le championnat demeure extrêmement serré pour le moment (et qu'il n'y aura que deux promus, rappelons-le) : "On a encore tant de progrès à faire, on le voit dans la gestion des matchs et de l'efficacité. On va se concentrer là-dessus, sur le travail de nos jeunes joueurs qui doivent progresser pour aider le collectif. Il y a aussi des garçons qui doivent être intégrés. On est encore dans cette phase, avec une marge de progression. C'est bien que tout le monde soit concerné et attentif." En attendant, Metz, neuvième, est déjà relégué à neuf longueurs.