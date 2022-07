L2 : Bordeaux et Saint-Etienne entrent en lice, choc Sochaux - Paris FC

Après l'inquiétude, place au jeu pour les Girondins ! Repêchés en L2 à la dernière minute par la FFF mercredi, les Bordelais démarrent officiellement leur saison samedi dans leur stade Matmut Atlantique contre Valenciennes (19h). Longtemps menacés d'une rétrogradation administrative en National en raison de difficultés financières, le FCGB alignera une équipe expérimentale, sans ses seules recrues Yoann Barbet et Vital N'simba, non qualifiées. Hwang Ui-jo et Alberth Elis, susceptibles de quitter le club, seront aussi absents.

L'autre mastondonte récemment descendu de L1, l'AS Saint-Etienne, ouvrira quant à lui cette première journée de Ligue 2 à 15 heures sur la pelouse de Dijon. Les Verts, dont l'ex-entraîneur de Troyes Laurent Batlles a pris la tête début juin, auront à coeur de bien démarrer puisqu'ils entament la saison avec trois points de pénalité, infligés aux Verts après les débordements consécutifs à la relégation lors du barrage L1/L2 contre Auxerre.

Le multiplex de samedi (19h) offrira d'autres belles affiches comme Metz - Amiens, les Grenats ayant, à l'instar de Bordeaux et Saint-Etienne, l'ambition de remonter dès l'année prochaine dans l'élite après leur récente relégation. Les petits nouveaux Laval et Annecy seront aussi de ce multiplex. Le Stade Lavallois se rendra à Bastia, tandis que les Savoyards accueilleront Niort. Cette journée de reprise se terminera par un alléchant Sochaux - Paris FC, avec un esprit de revanche. La dernière confrontation entre le 5e et le 4e au classement de l'an dernier, en pré-barrage d'accession pour la L1, s'était soldée par une victoire des Sochaliens (2-1).

Samedi 30 juillet

(15h00) Dijon - Saint-Etienne

(19h00) Guingamp - Pau

Le Havre - Grenoble

Nîmes - Caen

SC Bastia - Laval

Quevilly-Rouen - Rodez

Annecy - Niort

Bordeaux - Valenciennes

Metz - Amiens

Lundi 1er août

(20h45) Sochaux - Paris FC