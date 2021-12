L2: Ajaccio pour passer les fêtes en tête, bataille serrée tout en haut

La course est serrée. Selon la performance des Ajacciens, leaders avec 35 points, mardi face au GF38 (15e, 21 pts), le passage en 2022 sera heureux ou stressant. Trois points seulement séparent l'ACA du cinquième, Sochaux (32 pts). Entre eux s'intercalent encore Toulouse (34 pts), Auxerre et le Paris FC (33 pts). C'est pour Auxerre que la journée s'annonce la plus ardue, avec la réception du Havre sur beIN SPORTS 2 (6e, 29e), qu'une victoire rapprocherait des places de barragistes. La Téfécé se déplace à Nîmes sur beIN SPORTS 1 (10e, 23 pts) pour une revanche immédiate de la Coupe de France: samedi, les Toulousains ont éliminé les Crocos (4-1) au Stadium.

Le Paris FC, qui attend le résultat sur tapis vert de son match de Coupe contre Lyon, définitivement interrompu vendredi après des incidents en tribunes, reçoit Amiens. Les Picards, dans le ventre mou du classement, viennent de se qualifier pour les 16e de finale en éliminant Guingamp (3-2). Pour Sochaux, la mission mardi s'annonce en théorie facile, avec la réception de Valenciennes, à la lutte pour le maintien (17e). Seul écueil possible: la fatigue, après l'élimination rageante en Coupe des Lionceaux, aux tirs au but contre Nantes. En bas, Nancy, bon dernier (12 pts), tentera de capitaliser sur sa victoire en Coupe face à Troyes, pensionnaire de L1. Le club au chardon reçoit Dijon (16e, 20 pts).

Programme de la 19e journée de Ligue 2:

Mardi (20h45):

Nîmes - Toulouse (beIN SPORTS 1)

Auxerre - Le Havre (beIN SPORTS 2)

Quevilly-Rouen - Caen

Paris FC - Amiens

Niort - Pau

Rodez - SC Bastia

AC Ajaccio - Grenoble

Nancy - Dijon

Sochaux - Valenciennes

Guingamp - Dunkerque