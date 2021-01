L1 - Lorient : Sept nouveaux cas de coronavirus, le match contre Dijon menacé

Lorient - Dijon reporté ?

Pour rappel, l'équipe bretonne comptait déjà deux joueurs touchés, l'attaquant Pierre-Yves Hamel et le défenseur Julien Laporte. Désormais, ce sont donc sept joueurs positifs et à l'isolement, ce qui réduit du coup l'effectif des Merlus. Le club n'a pas souhaité divulguer dans son communiqué les noms des joueurs concernés. Face à cette situation, au nombre de cas qui augmente et à la probable circulation de la souche britannique, Lorient a pris une décision. "Des mesures de protection sanitaire supplémentaires ont été prises par le club avec effet immédiat", peut-on lire, toujours dans le communiqué du club, partagé sur ses réseaux sociaux.Prochain match dans le calendrier des Merlus,Les Lorientais doivent réunir au moins 20 joueurs testés négatifs pour que le match puisse être maintenu. Pour cela, l'équipe effectuera de nouveaux tests d'ici là. Actuellement, les joueurs de Christophe Pélissier sont 19emes au classement, alors que le DFCO est 18eme. Le match est donc essentiel pour ces deux équipes qui essayent tant bien que mal de sortir de la zone rouge en Ligue 1.Avec ces deux matchs contre des concurrents directs, Lorient va devoir saisir sa chance et empocher les six points pour se donner de l'air. Mais pour cela, il faudrait déjà que le match de ce week-end soit maintenu.