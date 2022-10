L1 (J9) : Tout savoir sur Troyes - Reims

Troyes a très bien relevé la tête après un début de saison difficile et est arrivé à la trêve internationale avec une victoire de plus et une 10e place au classement. Reims, de son côté, a perdu ses deux derniers matches tout en souffrant de décisions arbitrales pour le moins contestables. Plus le temps pour les excuses, toutefois : les hommes d'Oscar Garcia doivent vite réagir.

Les stats à connaître (avec Opta)

Troyes est invaincu en 6 matches de Ligue 1 contre Reims (4 victoires, 2 nuls), soit l’adversaire qu’il a le plus affronté sans perdre dans l’élite.



Troyes a remporté 3 de ses 5 derniers matches de Ligue 1 (1 nul, 1 défaite), à chaque fois par 2 buts d’écart (3-1 v Angers, 4-2 à Monaco, 3-1 à Clermont), après avoir perdu ses 3 premiers.



Reims est resté muet lors de ses 2 derniers matches de Ligue 1 (0-1 à Toulouse, 0-3 v Monaco) après avoir marqué lors de chacun des 10 précédents (17 buts).



Reims a construit seulement 5 attaques en Ligue 1 2022/23 (séquences de 10 passes ou plus dans le jeu aboutissant à un tir ou un ballon touché dans la surface adverse), total le plus faible. A titre de comparaison, Troyes en compte 11 et la moyenne en L1 cette saison est de 17.



Troyes et Reims sont 2 des 4 équipes avec Lille et Brest à ne pas encore avoir gardé la moindre clean sheet en Ligue 1 cette saison.



Troyes (39.5%) et Reims (38.7%) sont les 2 équipes qui affichent la plus faible possession moyenne en Ligue 1 2022/23.