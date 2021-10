L1 (J9) : Tout savoir sur Nantes - Troyes

Après deux victoires de suite en Ligue 1, Nantes a rechuté le week-end dernier. Les Canaris occupent la 10e place du classement avant cette 9e journée, à 3 points du top 4. De son côté, Troyes a du mal à retrouver le chemin de la victoire et compte le même nombre de points que Metz, 18e.

Les stats à connaître

En 25 confrontations officielles entre les deux équipes depuis la saison 1993-94, Nantes s'est imposé 13 fois, contre 6 victoires de l'ESTAC et 6 matches nuls.



La dernière victoire de Troyes contre Nantes en Ligue 1 remonte à janvier 2007 (1-0).



Nantes ne compte qu'un match nul depuis le début de saison. Seul Strasbourg en a fait de même, et seul le PSG a fait moins.



Troyes n'a marqué que 8 fois depuis le début de saison. Seuls Saint-Etienne fait pire.



Avec 4 buts inscrits depuis le début de saison, Ludovic Blas fait toujours partie du top 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1.