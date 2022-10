L1 (J9) : Tout savoir sur Auxerre - Brest

Que c'est difficile pour Auxerre, qui reste sur quatre défaites consécutives en Ligue 1, et qui ne trouve pas la clé depuis plusieurs semaines. Brest, qui occupe la 19e place du classement, ne va pas mieux. Une rencontre qui ressemble peut-être déjà à un tournant pour ces deux équipes... et leur entraîneur.

Les stats à connaître (avec Opta)

Auxerre et Brest ne se sont plus affronté en Ligue 1 depuis plus de 10 ans et une victoire 4-0 de l’AJA de Jean-Guy Wallemme sur le SB29 de Corentin Martins le 29 avril 2012. Depuis, les 2 équipes ont croisé le fer 12 fois en Ligue 2, pour 2 victoires auxerroises, 4 nuls et 6 victoires brestoises.



Auxerre a perdu ses 4 derniers matches de Ligue 1 et égalera en cas de défaite la plus longue série de son histoire en Ligue 1 établie à 3 reprises auparavant (janvier-février 1993, février-mars 1999 et février-mars 2000).



Brest a perdu ses 2 derniers déplacements en Ligue 1 (à Rennes et Paris) mais n’a plus fait la passe de 3 depuis février-avril 2021 (3).



Auxerre (73) et Brest (72) sont 2 des 3 équipes avec Clermont (72) qui ont le moins tiré en Ligue 1 cette saison.



Auxerre est la seule équipe à ne pas encore avoir touché les montants adverses en Ligue 1 cette saison.