L1 (J8) : Troyes retrouve le sourire à Clermont

Mama Baldé double la mise

Il ne fallait pas arriver en retard, ce dimanche, au stade Gabriel Montpied à l’occasion de la rencontre de la 8e journée du championnat de France de Ligue 1 opposant Clermont à Troyes. En effet, dès la 3e minute de jeu, Johan Gastien a profité d’un ballon dévié par Salmier prenant à contre-pied Gallon afin d’ouvrir le score dans cette partie (1-0, 3e). Un début de match également marqué par la sortie sur blessure de Rony Lopes dès les premiers instants. Touché aux ischios, l’international portugais a été contraint de céder sa place après à peine deux minutes de jeu. Dans une première période rythmée en Auvergne, c’est Troyes qui va revenir dans cette partie. Profitant d’une erreur du défenseur central de Clermont, Wiesteska, Mama Baldé s’en est allé balle au pied pour tromper Diaw d’une frappe du droit (1-1, 23e). Un but qui a eu le mérite de réveiller les Troyens qui aurait pu même prendre les devants dans ce premier acte sans l’aide du poteau sur une frappe de Yadé juste avant la pause.Au retour des vestiaires, les Clermontois ont tenté de mettre du rythme. En vain puisque ce sont finalement les joueurs de Bruno Irlès qui vont faire le break. A la suite d’un contre rapidement joué par les Aubois, Odobert lance Mama Baldé dans la profondeur. L’attaquant troyen file une nouvelle fois au but et remporte son duel face à Diaw, battu une deuxième fois ce dimanche (1-2, 54e). Malgré une possession largement en sa faveur (59% contre 41%), Clermont n’a jamais réussi à revenir dans cette partie. Pire, les Auvergnats ont cédé une troisième fois en fin de match après un but de Ripart (1-3, 83e).Au classement, après deux matches sans victoire, Troyes s’impose en Ligue 1 et grimpe dans la première moitié du classement. Les Troyens sont 10es. De son côté, Clermont, qui restait sur deux rencontres sans défaite, rechute et se fait doubler pas son adversaire du jour (11e).