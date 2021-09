L1 (J8) : Tout savoir sur Troyes - Angers

Troyes a bousculé Lyon mercredi, mais est reparti du Groupama Stadium avec une défaite. L'ESTAC est aux portes de la zone rouge alors qu'Angers est toujours sur le podium avant cette 8e journée. Le SCO traverse toutefois une période de moins bien avec 2 points pris sur les 3 derniers matches, le tout après un début de saison très emballant sous la houlette de Gérald Baticle.

Les stats à connaître

En 21 confrontations officielles depuis la saison 1993-94, Troyes s'est imposé à 7 reprises, contre 8 succès pour Angers et 6 matches nuls.



Angers a remporté 3 des 4 derniers matches de Ligue 1 entre les deux équipes.



Aucune équipe n'a moins marqué que Troyes (7 buts) depuis le début de saison en Ligue 1.



Seuls Marseille (5) et Nice (3) ont pris moins de buts qu'Angers (6) depuis le début de saison.



Avec 4 défaites depuis le début de saison, Troyes fait partie des trois équipes ayant le plus perdu.