L1 (J8) : Tout savoir sur Clermont - Monaco

Après un début de saison très réussi, Clermont marque le pas. Sur une série de cinq matches sans victoire, la formation de Pascal Gastien reste surtout sur un revers 6-0 contre Rennes. En face, Monaco est plutôt sur la pente ascendante et reste sur une victoire contre Saint-Etienne. Le club du Rocher souhaite basculer rapidement dans la première partie de tableau.

Les stats à connaître*

Ce sera le 6e match toutes compétitions confondues entre Clermont et Monaco, le 1er en Ligue 1. L’ASM mène 3 victoires à 1, pour un match nul.



L’unique buteur de Clermont contre Monaco en 5 rencontres entre les 2 équipes est Romain

Alessandrini, le 27 avril 2012 en Ligue 2 à l’occasion de l’unique succès clermontois contre l’ASM.



Monaco n’a gagné que 2 de ses 8 derniers matches de Ligue 1 et peut remporter 2 matches consécutifs pour la 1ère fois de

la saison.



Clermont est invaincu depuis 18 matches de championnat (Ligue 1 + Ligue 2) à domicile (13 victoires, 5

nuls), soit depuis le 24 octobre 2020 et une défaite 0-2 contre Ajaccio en L2.



Wissam Ben Yedder est devenu le 1er joueur dans l’histoire de la Ligue 1 à marquer 2 buts ou plus après

être entré en cours de jeu dans 3 matches différents.



*avec Opta