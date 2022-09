L1 (J8) : Tout savoir sur Auxerre - Lorient

Cela se complique sérieusement pour Auxerre, qui a concédé le week-end dernier sa troisième défaite de rang en championnat. L'AJA se rapproche de la zone de relégation alors que Lorient, qui a remporté ses trois derniers matches, se rapproche du podium, au coeur d'un début de saison très réussi.

Les stats à connaître (avec Opta)

Auxerre n’a perdu que 6% de ses matches contre Lorient en Ligue 1 (1/16), son plus faible pourcentage de défaites contre un adversaire rencontré au moins 10 fois dans l’élite.



Lorient compte 16 points après 7 matches de Ligue 1 2022/23, soit le meilleur départ de son histoire dans l’élite. Aucune équipe affichant au moins autant de points à ce stade de la saison (en comptant 3 points pour une victoire) n’a été reléguée en fin d’exercice, les 13 plus récents ayant même terminé à une place européenne.



Auxerre n’a perdu qu’un seul de ses 9 derniers matches à domicile toutes compétitions confondues (5 victoires, 3 nuls), c’était le plus récent face à Marseille en Ligue 1 (0-2 le 3 septembre).



Lorient a glané en moyenne 1.15 point par match à l’extérieur en Ligue 1 en 2022 (15 en 13 rencontres), sa 2e meilleure moyenne en déplacement sur une année civile dans l’élite derrière 2008 (1.21).



Aucune équipe n’a plus souvent marqué à la suite d’une récupération haute en Ligue 1 cette saison que Lorient (3) alors qu’aucun club n’a encaissé plus de buts de la sorte qu’Auxerre (3).