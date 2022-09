Une rencontre qui est interrompue deux minutes seulement après le coup d’envoi. Conséquence d’un énorme choc entre la tête du portier corse Benjamin Leroy et le genou de son coéquipier Oumar Gonzalez. Le gardien français reste plus de 7 minutes au sol avant d’être évacué sous protocole commotion et sur civière. Ambiance particulière par la suite entre la frayeur du choc des premières minutes et la frustration du jeu proposé. C’est malheureusement un nouveau choc qui illustre cette première période avec un duel aérien terrible entre Ismaël Diallo et Noah Fadiga. Ce dernier sort quelques minutes plus tard sur civière, victime d’un choc tête contre tête. Rien à signaler davantage dans cette première période hachée mis à part une double parade de Ghjuvanni Quilichini à la 39sur Lage puis Slimani.Il faut attendre la 64minute pour voir du jeu. Riad Nouri, tout juste rentré en jeu, percute à droite avant de délivrer un superbe centre qui trouve Romain Hamouma au deuxième poteau (0-1). Ajaccio affiche alors un tout autre visage, méconnu depuis ce début de saison laborieux.

Brest a l’occasion d’égaliser à la 86e mais l’extérieur du pied d’Honorat file à côté du poteau corse. L’attaquant a une nouvelle chance 3 min plus tard mais son tir est bien capté par Ghjuvanni Quilichini. Ajaccio signe finalement sa première victoire cette saison mais reste lanterne rouge de Ligue 1.

Du côté de Brest, c’est inquiétant : 5e défaite en 8 matches et déjà 18 buts encaissés pour les Bretons. Le match de cet après-midi a montré des lacunes offensives, notamment en seconde période. Nul doute que la trêve internationale fera du bien aux joueurs de Michel Der Zakarian.

Brest se déplacera le dimanche 2 octobre sur le terrain d’Auxerre. Ajaccio affrontera le même jour Clermont.