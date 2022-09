L1 (J7) : Tout savoir sur Strasbourg - Clermont

Strasbourg a décidément du mal dans ce début de saison, n'ayant toujours pas remporté la moindre rencontre en six journées. Clermont a de son côté retrouvé le chemin du succès après deux défaites de rang et souhaite enchaîner pour rester en première partie de tableau.

Les stats à connaître (avec Opta)

Strasbourg a remporté chacun de ses 2 matches de Ligue 1 face à Clermont la saison dernière (2-0 à l’extérieur puis 1-0 à domicile), le CF63 étant l’une des 4 équipes (avec Brest, Lens et Metz) contre qui les Alsaciens se sont imposés à l’aller et au retour en 2021/22.



Clermont n’a remporté que 2 de ses 10 matches contre Strasbourg toutes compétitions confondues (3 nuls, 5 défaites).



Strasbourg n’a gagné aucun de ses 6 premiers matches d’une saison de Ligue 1 pour la 4e fois de son histoire, après 1951/52 (18e et relégué), 2004/05 (11e ) et 2005/06 (19e et relégué). Strasbourg reste d’ailleurs sur 7 matches sans victoire en Ligue 1, plus longue série en compagnie d’Ajaccio.



Clermont a remporté 3 de ses 5 derniers matches de Ligue 1 (2 revers), autant que lors de ses 16 précédents (3 nuls, 10 défaites).



Strasbourg est la seule équipe à ne pas avoir marqué le moindre but dans les 20 dernières minutes d’un match de Ligue 1 cette saison.