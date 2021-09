L1 (J7) : Tout savoir sur Lyon - Troyes

Lyon a affiché un visage très convaincant face au PSG, et n'a cédé qu'après une erreur d'arbitrage face au club francilien. Sous les ordres de Peter Bosz, le club rhodanien poursuit sa montée en puissance malgré une 9e place pour le moment décevante. De son côté, Troyes n'a plus perdu depuis deux matches et a pris une toute petite marge sur la zone de relégation. Seuls trois points séparent les deux équipes.

Les stats à connaître

En 19 confrontations officielles depuis la saison 1993-94, Lyon s'est imposé à 13 reprises, contre 3 victoires de l'ESTAC et 3 matches nuls.



Lyon a remporté les 7 derniers matches entre les deux équipes.



Avec 9 buts inscrits pour 10 encaissés, l'OL est la seule équipe du top 11 avec une différence de buts négative.



Troyes n'a marqué que 6 fois depuis le début de saison. Seuls Monaco (5) et Rennes (3) font moins bien.



Lucas Paqueta a déjà marqué 3 fois depuis le début de saison. C'est un tiers de son total de la saison dernière.