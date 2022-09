L1 (J7) : Toujours pas de victoire pour Strasbourg

A défaut d’être mieux classé que son actuelle dix-septième place, le RC Strasbourg a gagné le titre de roi du match nul en ce début d’exercice. Après sept journées, les Alsaciens en sont déjà à cinq rencontres durant lesquelles ils ont partagé les points avec leurs adversaires. Ce dimanche face à Clermont, la sentence a été la même puisque les deux équipes se sont quittés sur le score de parité de zéro-à-zéro. Pas une affaire pour Strasbourg.

Pourtant, les hommes de Julien Stephan ont fait ce qu’ils ont pu pour faire tourner le vent en leur faveur. Mais face à de vaillants clermontois, auteurs de leur côté d’un début de championnat encourageant, ponctué pour l’heure d’une huitième place provisoire, rien n’y a fait. Par deux fois, les locaux ont trouvé les montants adverses (29e et 45e+3). En face, Clermont a eu aussi sa chance, comme si cette enchaînement de Muhammed Cham (66e) et sur ce tir de Jeremie Bela détourné in extremis (68e).



Pas de gagnant au final dans une rencontre que Strasbourg a même terminée à dix-contre-onze suite au deuxième jaune reçu en fin de match par Maxime Le Marchand (88e). Trop court pour permettre à Clermont d’en profiter. Le 17 septembre prochain, le RCS ira à Montpellier, tandis que les Auvergnats recevront Troyes.