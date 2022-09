L1 (J6) : Tout savoir sur Troyes - Rennes

Après un début de saison très difficile, Troyes a su relever la tête pour remporter deux matches de rang, dont un contre Monaco qui va lui faire énormément de bien. Rennes aussi semble aller mieux, le club breton ayant remporté deux de ses trois derniers matches en championnat. Après le départ de Laborde et l'arrivée de Gouiri, il sera intéressant de voir comment les Rouge et Noir vont s'organiser offensivement.

Les stats à connaître (avec Opta)

Troyes n’a remporté que 2 de ses 15 derniers matches contre Rennes en Ligue 1 (7 nuls, 6 défaites), c’était en novembre 2005 et en avril 2013 (2-1 à chaque fois).



Troyes reste sur 5 réceptions de Rennes sans victoire en Ligue 1 (3 nuls, 2 défaites), son dernier succès remontant au 6 novembre 2005 (2-1). Lors des 10 rencontres au stade de l’Aube entre les 2 clubs dans l’élite, 32 buts ont été marqués (16 chacun), soit 3.2 par match en moyenne.



Rennes n’a jamais aligné 2 fois le même résultat en Ligue 1 cette saison (1 défaite, 1 nul, 1 victoire, 1 défaite, 1 victoire). Les Bretons n’ont plus connu 2 succès de rang dans l’élite depuis avril (2 victoires à domicile contre Lorient et St Etienne).



Rennes n’a remporté que 3 de ses 12 déplacements en Ligue 1 en 2022 (3 nuls, 6 défaites), dont aucun des 5 plus récents, son dernier succès datant du 9 avril à Reims (3-2).



Depuis le début de la saison 2020/21, le milieu de Rennes Benjamin Bourigeaud a délivré 198 dernières passes avant un tir en Ligue 1, meilleur total des 5 grands championnats européens sur la période.