L1 (J6) : Tout savoir sur Clermont - Brest

Belle surprise de ce début de saison, Clermont s'est incliné pour la première fois en Ligue 1 le week-end dernier. La formation de Pascal Gastien, 6e au classement, tentera donc de repartir de l'avant face à des Brestois qui sont eux dans le dur. Les hommes de Michel Der Zakarian restent sur un match nul et ne pointent qu'à la 17e place avec 3 points.

Les stats à connaître

En 22 confrontations depuis la saison 1993-94, le bilan entre les deux équipes est parfaitement équilibré : 8 victoires chacune pour 6 matches nuls.



Clermont n'a plus gagné en match officiel contre Brest depuis septembre 2016. C'était en Ligue 2.



Après ses deux victoires initiales, Clermont reste sur trois rencontres sans succès (deux nuls, une défaite).



Brest court toujours après sa première victoire de la saison. Seuls les trois derniers du classement sont aussi dans ce cas.



Clermont compte deux joueurs parmi les six meilleurs buteurs de Ligue 1 : Mohamed Bayo et Elbasan Rashani, trois buts chacun.