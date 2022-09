L1 (J6) : Tout savoir sur Auxerre - Marseille

Après trois matches sans défaite dont deux victoires de rang, Auxerre a rechuté mercredi sur la pelouse de Lyon (2-1). L'AJA compte se relever avec un nouveau match face à un gros du championnat. Ce ne sera pas une mince affaire, tant l'OM tourne bien depuis le début de saison. Le club phocéen reste sur trois victoires de rang.

Les stats à connaître (avec Opta)

Ce sera la 1re rencontre toutes compétitions confondues entre Auxerre et Marseille depuis le 10 février 2021 lorsque les Phocéens avaient éliminé l’AJA en 32es de finale de la Coupe de France (2-0).



Auxerre n’a gagné qu’une seule de ses 8 dernières réceptions de Marseille en Ligue 1 (4 nuls, 3 défaites), c’était le 22 septembre 2007 (2-0). Un match que les Olympiens avaient dû jouer avec le 3e maillot du club icaunais car leur tenue extérieur (bleue et blanche) avait été refusée par l’arbitre de la rencontre, Lionel Jaffredo.



Marseille n’a gagné que 4 de ses 12 derniers déplacements chez un promu en Ligue 1 (5 nuls, 3 défaites).



Auxerre n’a perdu qu’un seul de ses 4 derniers matches de Ligue 1 (2 victoires, 1 nul), c’était lors du plus récent, à Lyon mercredi dernier (1-2).



Marseille compte 13 points après 5 matches de Ligue 1 2022/23. Les 3 autres fois où les Olympiens ont glané au moins autant de points à ce stade de la compétition depuis leur remontée en 1996/97, ils ont terminé 2es en fin d’exercice (13 points en 2006/07, 15 en 2012/13, 13 en 2021/22).