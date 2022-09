L1 (J6) : Lorient confirme à Ajaccio

5eme défaite en six matchs pour l'ACA

Avec trois victoires en six matchs, le FC Lorient a pris un bon départ sous l'impulsion de Régis Le Bris. Cet après-midi et après une lourde défaite contre Lens à Bollaert (2-5) mercredi, les Merlus ont repris leur marche en avant en allant s’imposer en terres corses où, malgré la forme actuelle de l’ACA, il n’est jamais facile d’aller gagner. Après un long round d’observation, les Bretons ont été les premiers à se distinguer sur coup de pied arrêté. Le Fée adressait un ballon vicieux à ras de terre pour Moffi qui, après un contrôle en pivot, croisait sa frappe mais Leroy réussissait un bel arrêt (18’). Dix minutes après, Le Goff mettait une nouvelle fois le portier corse à contribution à la suite d’un missile du gauche dans la surface (29’). Et puis plus rien jusqu’au repos en dehors de deux cartons jaunes à mettre au crédit du Lorientais Koné pour une charge sur Leroy (35’) et Nouri pour un tacle sur Le Fée (38’).Au retour des vestiaires, les hommes d’Olivier Pantaloni montaient en régime dans la partie de terrain lorientaise avant de prendre une leçon de contre-attaque mélangée à une touche de jeu à la nantaise. Sur le flanc droit, Moffi récupérait le ballon avant de le glisser dans le rond central pour Le Fée. Le jeune meneur de jeu breton lançait en profondeur Ouattara qui, grâce à sa vitesse, pénétrait dans la surface. Pas attaqué, il feintait la passe en retrait avant de frapper entre Leroy et le poteau (0-1, 51’). Après cette ouverture du score, l’ACA a clairement accusé le coup. Olivier Pantaloni a multiplié les changements pour chercher à insuffler une nouvelle dynamique mais en face, Régis Le Bris, bétonnait au fur et à mesure de l’avancée du match. Sous l’impulsion d’un virevoltant Marchetti, les Corses ont bien cru égaliser dans le dernier quart d'heure mais Mvogo restait vigilant à chaque fois jusqu’au coup de sifflet final. Si le FCL reprend sa marche en avant dans ce championnat, Ajaccio va devoir trouver d’autres leviers pour enrayer la spirale négative (5 défaites en 6 journées).