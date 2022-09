L1 (J6) : La belle opération de Clermont

Dans ce duel du ventre mou de la Ligue 1 entre le Clermont Foot (12e, 6 pts) et Toulouse (13e, 5 pts) pour la 6e journée, ce sont les hommes de Pascal Gastien qui ont su être plus réalistes et fait le dos rond aux moments chauds de ce match sous la chaleur auvergnate.

La domination toulousaine

Car ce sont les Toulousains qui se montraient les plus entreprenants dès les premiers instants de la rencontre grâce à Dallinga qui trouvait la barre (1er) de Diaw. Timorés, les Clermontois laissaient le ballon au Téfécé qui ne se privait pas pour occuper la partie adverse. Malgré un bloc haut et de nombreuses phases offensives, il fallait attendre la 48e minute pour voir une nouvelle action très chaude par l’intermédiaire d’Aboukhlal, dont la frappe croisée était sauvée sur la ligne de but clermontoise.

Gonalons, le revenant

La mi-temps permettait alors aux Auvergnats de souffler et de revenir avec de meilleures intentions. Concrétisées d’entrée par Maxime Gonalons qui, sur corner, finissait seul au second poteau et frappait au fond des filets (48e, 1-0). Une joie de courte durée d’abord, avant que l’arbitre François Letexier valide le but après visionnage de la VAR.



Après l’ouverture du score, le Téfécé continuait de pousser en seconde mi-temps mais, gêné par le pressing des locaux, peinait à se montrer dangereux. Les visiteurs s’exposaient même aux accélérations de Dossou (52e, 79e), véritable poison pour la défense toulousaine ce dimanche. Côté toulousain, c’est Van den Boomen qui se montrait dangereux sur un coup-franc qui se dirigeait dans la lucarne de Diaw. Mais le portier clermontois se détendait et réalisait une magnifique claquette pour conserver l’avantage (86e).

Muhammed Cham heureux, Van den Boomen malheureux

C’est finalement Cham qui délivrait son équipe. Sur un contre éclair, Cham combinait avec Andric en une-deux, l’Autrichien se retrouvait seul face à Dupé et ajustait côté gauche (90e+6, 2-0). Sur un dernier coup-franc, Van den Boomen enroulait un ballon sur lequel Diaw décidait de ne pas intervenir et venait heurter la barre transversale (90e+8). Un cruel manque de réussite à l’image de son équipe. Bonne opération pour Clermont qui rebascule dans la première partie de tableau (8e, 9 pts). Quant au Téfécé, il est 15e (5 pts) et vient d’enchaîner trois défaites d’affilée en championnat.