L1 (J5) : Tout savoir sur Montpellier - Ajaccio

Montpellier a infligé un humiliant 7-0 à Reims dimanche dernier pour chasser les doutes nés d'un début de saison très laborieux. Mais tout n'est pas réglé pour le MHSC, qui va devoir confirmer son renouveau. Ajaccio n'a de son côté pris qu'un petit point, pour trois défaites, depuis sa remontée dans l'élite. Le club corse n'est pas aidé par un calendrier chargé en ce début de saison, mais cherche un peu d'air.

Les stats à connaître (avec Opta)

Montpellier n’a perdu que 2 de ses 10 matches de Ligue 1 contre Ajaccio (5 victoires, 3 nuls) : en janvier 2003 (0-1) et en avril 2013 (1-2).



Montpellier reste sur 3 défaites face à un promu en Ligue 1 (0-1 v Troyes, 1-2 à Clermont, 1-2 contre Auxerre, tous en 2022), une 1re depuis son retour dans l’élite en 2009.



Ajaccio n’affiche qu’un point après 4 matches de Ligue 1 cette saison (1 nul, 3 défaites). Le dernier promu à avoir fait moins à ce stade de la saison est Arles-Avignon en 2010/11 (0 – dernier et relégué en fin d’exercice).



Ajaccio n’a remporté que 2 de ses 39 derniers déplacements en Ligue 1 (15 nuls, 22 défaites), s’inclinant même lors des 6 plus récents, à cheval entre 2013/14 et 2022/23. Les Corses restent par ailleurs sur 19 déplacements sans la moindre clean sheet en L1 (42 buts encaissés).



Montpellier est l’équipe qui convertit la plus grande part de ses tirs en but en Ligue 1 cette saison (25.5% - 13/51) et celle qui affiche le meilleur pourcentage de tirs cadrés (66%).