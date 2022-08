L1 (J5) : Tout savoir sur Monaco - Troyes

Monaco s'est bien relis à l'endroit après sa défaite contre Lens, en décrochant un match nul très convaincant face au PSG dimanche dernier. L'ASM va avoir un match référence sur lequel s'appuyer, alors que Troyes a décroché sa première victoire de la saison lors de la 4e journée. Très mal parti, l'ESTAC aimerait enchaîner pour s'éloigner encore un peu plus de la zone rouge.

Les stats à connaître (avec Opta)

Monaco n’a perdu aucun de ses 12 derniers matches contre Troyes en Ligue 1 (9 victoires, 3 nuls), remportant même les 5 plus récents. C’est sa plus longue série d’invincibilité en cours face à une équipe actuelle de l’élite.



Il n’y a que Laval (12 fois) que Monaco a plus souvent reçu en Ligue 1 que Troyes sans jamais s’incliner (9 rencontres – 7 victoires, 2 nuls).



Contre Angers dimanche (3-1), Troyes a remporté son 1er match de Ligue 1 depuis le 1er mai dernier contre Lille (3-0 – 2 nuls et 4 défaites entre-temps). L’Estac n’a plus enchaîné 2 succès dans l’élite depuis mars dernier (2).



Troyes reste sur 7 déplacements sans victoire en Ligue 1 (3 nuls, 4 défaites), s’imposant pour la dernière fois le 6 mars chez le relégué Bordeaux (2-0).



Monaco et Troyes sont 2 des 3 équipes (avec Rennes) qui affichent le plus de tirs cadrés depuis l’extérieur de la surface en Ligue 1 cette saison (9 chacun). L’ASM compte un but de la sorte (Diatta v Strasbourg le 6 août) mais pas l’Estac.