L1 (J5) : Tout savoir sur Metz-Troyes

Metz tentera de repartir de l'avant. Tenue en échec par Clermont lors de sa dernière sortie en Ligue 1 (2-2), la formation entraînée par Frédéric Antonetti reçoit un promu troyen en difficulté, ce dimanche au Stade Saint-Sy mphorien (15 heures). En effet, Troyes, comme Metz, n'a pas encore connu le goût de la victoire dans le Championnat de France cette saison. Cela promet donc un match engagé.

Les stats à connaître :

Metz occupe la 15ème position du Championnat de France, avec un bilan de 3 points obtenus lors des 4 premières journées, et pas la moindre victoire (3 nuls, 1 défaite).



Promu en Ligue 1 cette saison, Troyes est lanterne rouge de Ligue 1. Avec 1 point, la formation dirigée par Laurent Batlles a concédé 3 défaites, face au PSG (1-2), Clermont (2-0) et l'AS Monaco (1-2).



Les deux défenses ne brillent pas par leur solidité. Metz a encaissé 8 buts en 4 matchs, quand Troyes a concédé 7 buts depuis l'entame de la saison.



Depuis la saison 2010-2011, les deux formations se sont affrontées deux fois, et Troyes a su l'emporter à chaque fois. D'abord le 23 septembre 2017 (0-1) ; puis le 17 février 2018 à domicile (1-0).



Florian Tardieu, le milieu défensif de l'ESTAC, a joué 328 ballons depuis l'entame de cet exercice 2021-2022. Il possède également le nombre de passes tentées le plus élevée chez le promu (250).