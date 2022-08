L1 (J5) : Tout savoir sur Marseille - Clermont

Marseille a trouvé son (très bon) rythme en ce début de saison, avec trois victoires pour un match nul depuis la reprise. Le club phocéen a nettement dominé le rival niçois le week-end dernier et occupe logiquement la place de dauphin du PSG. Clermont, de son côté, a rechuté après deux victoires de rang et veut conserver sa place dans la première partie de tableau.

Les stats à connaître (avec Opta)

Ce sera la 4e confrontation entre Marseille et Clermont toutes compétitions confondues. L’OM s’est imposé lors des 2 premières, en octobre 2016 en Coupe de la Ligue (2-1) et en octobre 2021 en Ligue 1 (1-0), mais s’est incliné lors de la plus récente (0-2 au Vélodrome en février dernier).



Battu par Clermont en février dernier (0-2), Marseille pourrait perdre ses 2 premières réceptions d’un adversaire en Ligue 1 pour la 1re fois de son histoire.



Pour la 2e saison de Ligue 1 consécutive, Marseille affiche 10 points après ses 4 premiers matches, ce que l’OM n’était pas arrivé à faire lors des 8 précédentes campagnes.



Clermont affiche 13 revers en Ligue 1 en 2022 (7 victoires, 4 nuls), seul Montpellier (15) en compte plus cette année.



Dimitri Payet (Marseille) compte actuellement 471 matches de Ligue 1, co-record parmi les joueurs actuels avec son ancien coéquipier Steve Mandanda. Le milieu français pourrait par ailleurs marquer son 100e but en L1.