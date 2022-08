L1 (J5) : Tout savoir sur Lyon - Auxerre

Lyon a lâché ses premiers points de la saison en livrant une très faible prestation sur la pelouse de Reims le week-end dernier. l'OL va devoir montrer d'autres choses dans le contenu pour reprendre sa marche en avant. Auxerre, de son côté, est invaincu depuis trois matches et reste sur deux victoires de rang. Le club rhodanien est prévenu.

Les stats à connaître (avec Opta)

Lyon n’a perdu que 2 de ses 23 rencontres contre Auxerre en Ligue 1 au 21e siècle (16 victoires, 5 nuls). Ce sera la 1re confrontation entre les 2 équipes dans l’élite depuis le 7 avril 2012 (2-1 pour l’OL à Gerland).



Lyon a remporté 14 de ses 16 dernières réceptions d’un promu en Ligue 1, n’échouant qu’en janvier 2019 (1-1 v Reims) et en août 2021 (3-3 v Clermont). Les Gones ont inscrit 49 buts sur la période, soit 3.1 par match en moyenne.



Auxerre reste sur 2 succès en Ligue 1 (2-1 à Montpellier, 1-0 v Strasbourg) et pourrait faire la passe de 3 pour la 1re fois dans l’élite depuis avril 2010 (3).



Vainqueur de Montpellier le 21 août (2-1), Auxerre n’a plus enchaîné 2 succès en déplacement en Ligue 1 depuis octobre 2010 (4-0 chez Arles-Avignon et 3-2 à Paris).



Grâce au but de Moussa Dembélé contre Reims dimanche dernier (86e minute), Lyon est devenu la première équipe à gagner un point dans les 5 dernières minutes d’une rencontre de Ligue 1 cette saison.