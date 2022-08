L1 (J4) : Troyes soulagé, Angers dans le doute

L' ESTAC de Troyes recevait le SCO d'Angers avec comme objectif de remporter son premier match dans cette saison de Ligue 1 saison 2022/2023. Les visiteurs visaient aussi un premier succès. Les locaux ont réussi à atteindre ce but à l'issue d'une partie bien maîtrisée où les cadres de la formation de l'Aube ont montré leur meilleur visage. Pourtant les Angevins ont obtenu la première occasion par le biais de Lois Diony (6eme). Quelques instants après, la réponse de Troyes est intervenue avec l'ouverture du score de la tête de Renaud Ripart (1-0, 12eme). Les visiteurs ont craqué une première fois défensivement et ont perdu un joueur avec le deuxième carton jaune de Batista Mendy (21eme). Ce fait de jeu a donné des ailes aux Troyens qui ont accumulé les occasions de faire le break avec Florian Tardieu (26eme), le poteau de Yoann Salmier (37eme).

Rony Lopes guide Troyes

Au retour des vestiaires, les hommes de Bruno Irles ont maintenu la pression dans le camp d'Angers. La dernière recrue de Troyes Rony Lopes a bien organisé le jeu de Troyes et a failli marquer le deuxième but du match sur une accélération et une frappe croisée à mi-hauteur (57eme). Ils ont finalement réussi à doubler la mise par Mama Baldé (2-0, 62eme) qui est entré deux minutes plus tôt. Trop relâchés, les Troyens ont relancé les Angevins qui ont réduit le score par Lois Diony (2-1, 67eme). Ce dernier était le meilleur angevin dans cette rencontre. Les locaux ont tenté avec leur capitaine Adil Rami d'ajouter un troisième but mais sa tentative lointaine s'est écrasée sur la barre transversale. L'honneur est finalement donné à une jeune recrue qui vient du PSG Wilson Odobert (3-1, 82eme). Ce but scelle le premier succès de la formation de l'Aube qui lance sa saison.