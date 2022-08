L1 (J4) : Solide, Lorient avance calmement

Lorient n'a pas su faire le break salvateur mais empoche tout de même les trois points. Pour leur premier match à domicile, les Merlus n'ont pas offert un spectacle exceptionnel mais se sont tout de même montrés plus efficaces que les Clermontois. Grâce à un premier but sur pénalty de Terem Moffi (24e), Lorient a ensuite pris une belle avance grâce au Nigérian, auteur de son deuxième but après une action individuelle magnifique (41e). Avec une tactique basée sur la contre-attaque, les Merlus ont souvent très bien défendu avant de repartir vite grâce notamment à Armand Laurienté. Les Clermontois quant à eux se devaient de se montrer efficaces devant le but tout en démontrant une certaine solidité défensive. Ces deux secteurs ont finalement montré des lacunes.

Malgré quelques occasions, rarement dangereuses, Clermont a tenté de pousser en seconde période. L'expulsion de Neto Borges pour un second carton jaune logique n'a pas aidé le CF63 à se remettre totalement dans le coup (48e). Le défenseur avait d'ailleurs failli se faire expulser en fin de première période pour une main dans la surface mais l'arbitre avait finalement annulé sa décision initiale. Même si Muhammed Cham a réduit la marque d'une frappe précise après un beau service de Komnen Andric (62e), Clermont n'a jamais réussi à mettre ce dernier coup d'accélérateur pour égaliser. Lorient comme depuis le début de la rencontre a finalement verrouillé pendant un long moment afin d'éviter toute frayeur. Victoire finale pour le FC Lorient, toujours invaincu cette saison, ce qui permet aux hommes de Régis Le Bris de prendre provisoirement la 4ème place du championnat. Clermont reste à la 9ème place, grâce à ses deux victoires depuis le début de l'exercice 2022/23.