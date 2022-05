L1 (J38) : Tout savoir sur Clermont - Lyon

Clermont en est certain : il sera toujours en Ligue 1 la saison prochaine. La formation de Pascal Gastien a assuré son maintien et peut disputer cette dernière journée sereinement tout comme Lyon, qui n'a plus rien à jouer. Le club rhodanien a lâché dans la course à l'Europe et va repartir d'une page blanche la saison prochaine.

Les stats à connaître (avec Opta)

Lyon n’a perdu aucun de ses 13 derniers matches contre des clubs promus en Ligue 1 (8 victoires, 5 nuls), son dernier revers contre un tel adversaire remonte au 17 août 2018 (0-1 à Reims).



Clermont a perdu 2 de ses 3 derniers matches en Ligue 1 (1 victoire), après ne s’être incliné lors d’aucun des 3 précédents (1 victoire, 2 nuls).



S’il ne l’emporte pas ou s’il gagne et que Lens ne perd pas, Lyon terminera 8 e de Ligue 1 2021/22, son pire classement depuis 1996/97 (8 e également).



Lyon a remporté 4 de ses 6 derniers matches en Ligue 1 (2 défaites), soit un de plus que lors des 9 précédents (3 nuls, 3 défaites).



Clermont n’a perdu aucune de ses 2 dernières réceptions en Ligue 1 (1 victoire, 1 nul) et pourrait faire la passe de 3 pour la 1 re fois depuis ses 3 premiers matches en août-septembre 2021 (1 victoire, 2 nuls).



Clermont et Lyon sont les 2 équipes qui ont encaissé le plus de buts sur corner en Ligue 1 cette saison (10).