L1 (J37) : Tout savoir sur Strasbourg - Clermont

Toujours en course pour les places européennes, Strasbourg veut se donner la chance de croire encore au top 5, voire mieux. Le Racing n'est qu'à trois points de la quatrième place de Nice, tandis que Clermont est tout proche de valider son maintien. Une rencontre décisive aux deux extrémités du tableau.

Les stats à connaître (avec Opta)

Strasbourg n’a gagné que 2 de ses 7 matches de championnat (Ligue 1 + Ligue 2) face à Clermont (3 nuls, 2 défaites), mais l’un de ses 2 succès remonte au match aller le 19 janvier dernier, en Auvergne (2-0).



Strasbourg affiche 60 points après 36 matches de Ligue 1 cette saison, son meilleur total à ce stade de la compétition depuis 1978/79 (72 points en comptant 3 points pour un succès), son seul titre de champion de France à ce jour.



Clermont a gagné 2 de ses 4 derniers matches de Ligue 1 (1 nul, 1 défaite), soit autant que lors de ses 10 précédents (2 nuls, 6 défaites).



Clermont n’a remporté qu’un seul de ses 5 derniers déplacements en Ligue 1 (1 nul, 3 défaites), après avoir gagné 3 de ses 4 précédents (1 défaite).



Clermont (129) et Strasbourg (119) sont les équipes ayant réussi le plus de centres dans le jeu en Ligue 1 cette saison. Les Auvergnats affichent le meilleur pourcentage de centres dans le jeu réussis dans l’élite en 2021/22 (27.3%).