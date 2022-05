L1 (J36) : Tout savoir sur PSG - Troyes

Le PSG reste sur deux matches nuls en Ligue 1 après avoir notamment été bousculé à Strasbourg. Le club francilien compte bien dépasser la barre des 80 points dimanche soir, alors que Troyes lutte pour sa survie dans l'élite. mais l'ESTAC semble bien parti puisqu'il compte cinq points de plus que l'ASSE, barragiste.

Les stats à connaître (avec Opta)

Paris a remporté 68% de ses matches contre Troyes en Ligue 1 (13/19), son 2e ratio le plus élevé face à des équipes affrontées au moins 15 fois après Caen (69%).



Paris a gagné 27 de ses 29 derniers matches à domicile face à un club promu en Ligue 1 (2 nuls), son dernier revers datant du 15 mai 2010 contre Montpellier (1-3).



Troyes n’a gagné qu’un seul de ses 5 derniers matches de Ligue 1 (1 nul, 3 défaites), c’était le dernier en date contre Lille (3-0).



Troyes n’a remporté aucun de ses 3 derniers déplacements en Ligue 1 (1 nul, 2 défaites) et pourrait signer sa pire série à l’extérieur cette saison.



Paris a marqué plus du double de buts de toute autre équipe à la suite d’une attaque construite (séquence de jeu de 10+ passes) en Ligue 1 cette saison (15, Lyon 2e avec 7) alors qu’aucune équipe n’en a marqué moins de la sorte que Troyes (1).