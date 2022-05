L1 (J36) : Tout savoir sur Clermont - Montpellier

Clermont n'a pas gagné depuis deux rencontres et est pleinement engagé dans la course pour le maintien. La formation de Pascal Gastien n'a que deux points d'avance sur la 18e place de Saint-Etienne et n'a plus beaucoup le droit à l'erreur. Montpellier termine de son côté difficilement sa saison et ne gagne plus. Le MHSC finira très certainement en seconde partie de tableau.

Les stats à connaître (avec Opta)

Montpellier n’a perdu qu’un seul de ses 19 derniers déplacements chez un club promu en Ligue 1 (10 victoires, 8 nuls), c’était le 21 janvier 2017 à Metz (0-2).



Clermont affiche 33 points après 35 matches de Ligue 1 2021/22, le plus faible total à ce stade pour une équipe découvrant la L1 depuis Arles-Avignon en 2010/11 (14).



Montpellier a perdu 10 matches de Ligue 1 en 2022 (3 victoires, 3 nuls), aucune équipe n’en a perdu plus.



Clermont n’a gagné qu’un seul de ses 9 matches à domicile en 2022 en Ligue 1 (3 nuls, 5 défaites), encaissant d’ailleurs 19 buts dans son antre sur la période, plus que toute autre équipe.



Clermont et Montpellier sont les 2 équipes qui ont encaissé le plus de buts à la suite d’une récupération haute de l’adversaire en Ligue 1 cette saison (9).