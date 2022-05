L1 (J35) : Troyes domine Lille sur trois penaltys

Et le scénario est apparu toujours plus heureux pour les Aubois lors de la seconde période. Après un premier carton rouge adressé à Sanches, incapable de se contenir après un premier carton jaune (50e), Troyes s'est vu offrir un nouveau penalty, celui-ci laissé à l'avant-centre Ugbo (2-0, 55e sp).



On n'était encore loin de la fin du calvaire lillois puisque c'est d'abord Yilmaz qui a récolté lui aussi un carton rouge, pour un tacle par derrière dangereux sur Tardieu (68e), avant que ce même Tardieu ne s'offre un doublé en fin de match sur un troisième penalty concédé par les Dogues (3-0, 86e). Avant d'affronter le PSG et Lens lors des prochaines journées, l'Estac peut vraiment souffler en ce 1er mai.

L'Estac n'est pas encore assuré d'évoluer en Ligue 1 la saison prochaine. Le club aubois peut même encore descendre mathématiquement. Mais l'opération réalisée dimanche après-midi face au Losc avait un arrière-goût de maintien dans l'élite. Au lendemain de la défaite de Saint-Etienne à Rennes (2-0), le club aubois a pris cinq points d'avance sur les Verts et ce alors qu'il en reste neuf à prendre (trois journées).Ce succès face au Losc, ô combien précieux, et donc cet immense bol d'air au classement apparaissaient il faut le dire assez improbables eu égard à la physionomie de la première période. Plutôt dominé par les Dogues, certes inoffensifs, le groupe de Bruno Irles ne s'était pas montré non plus une seule fois dangereux. Mais un penalty en toute fin de période, cadeau du ciel offert par Fonte, a permis à Tardieu d'ouvrir le score juste avant la pause (1-0, 43e sp).