L1 (J35) : Tout savoir sur Troyes - Lille

Troyes est de nouveau dans le dur, avec trois défaites sur ses quatre derniers matches de Ligue 1, dont deux de suite. De son côté, Lille a retrouvé le chemin du succès après deux défaites de suite mais pourra difficilement accrocher une place européenne en fin de saison, ayant perdu trop de plumes jusqu'ici.

Les stats à connaître (avec Opta)

Troyes a remporté 7 de ses 17 matches contre Lille en Ligue 1 (6 nuls, 4 défaites), soit son plus haut total de victoires contre un même adversaire dans l’élite (à égalité avec Bordeaux). L’Estac n’a cependant gagné que 2 de ses 9 dernières rencontres face au LOSC (5 nuls, 2 défaites).



Lille n’a remporté qu’un seul de ses 5 derniers matches de Ligue 1 (2 nuls, 2 défaites), mais c’était le plus récent contre Strasbourg (1-0).



Troyes est l’équipe qui a inscrit le moins de buts en 2e période dans les 5 grands championnats européens cette saison (10).



Seuls Angers (-7.2) et Nice (-6.2) affichent un plus mauvais différentiel entre buts marqués et Expected Goals en Ligue 1 en 2022 que Lille (-5.7 – 16 buts pour 21.7 xG) et Troyes (-5.4 – 12 buts pour 17.4 xG).



Aucune équipe n’a rendu plus de clean sheets que Lille en Ligue 1 en 2022 (8). Le LOSC affiche également la meilleure défense à l’extérieur dans l’élite cette année (6 buts encaissés).