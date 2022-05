L1 (J35) : Tout savoir sur Brest - Clermont

Brest va bien ces dernières semaines, avec deux victoires de suite en championnat. Le club breton a ainsi conforté sa place en milieu de tableau et veut s'offrir une belle série sur cette fin de saison. Clermont est de son côté engagé dans la lutte pour le maintien, puisqu'il n'a que deux points d'avance sur la place de barragiste après avoir décroché un match nul le week-end dernier.

Les stats à connaître (avec Opta)

Brest n’a perdu qu’une seule de ses 10 dernières réceptions d’un promu en Ligue 1 (5 victoires, 4 nuls), c’était face à Reims en avril 2013 (0-2).



Clermont a évité la défaite lors de ses 3 derniers matches de Ligue 1 (1 victoire, 2 nuls), une 1re dans l’élite depuis ses 4 premiers matches dans la compétition (2 victoires, 2 nuls).



Brest est l’équipe qui affiche le PPDA le plus élevé en Ligue 1 cette saison (15.9). Il s’agit d’un indicateur qui fait le ratio du nombre de passes de l'adversaire hors de ses 30 mètres par action défensive (tacles, interceptions, fautes). Une valeur élevée signifie que l’équipe exerce un pressing moins haut que ses concurrents.



Aucune équipe n’a moins souvent marqué sur penalty que Clermont en Ligue 1 cette saison (1 but).



Franck Honorat a marqué 5 buts à la suite d’une progression balle au pied en Ligue 1 cette saison, seul Kylian Mbappé fait aussi bien que l’attaquant de Brest.