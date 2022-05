L1 (J35) : Brest enchaîne contre Clermont

Brest réussit la passe de trois ! Tombeur récemment de Lyon (2-1) et Metz (1-0), le club breton (11eme) qui n’a plus rien à jouer au classement a disposé ce dimanche de Clermont (2-0). Les joueurs de Michel Der Zakarian, l’ancien entraineur du CF63, ont imposé leur rythme sur le premier quart du match. Ils ont beaucoup utilisé le couloir gauche pour initier leurs offensives et vu le portier adverse, Ouparine Djoco, sauver la maison clermontoise à plusieurs reprises. Sur corner notamment, le dernier rempart a été lobé par la trajectoire rentrante de Youcef Belaïli mais il a pu enlever le ballon sur sa ligne (16eme).



Le match a basculé à la 22eme minute quand Romain Del Castillo a été exclu par Monsieur Lissorgue. L’arbitre a tout d’abord sorti un carton jaune pour punir le Brestois, auteur d’un tacle lourd sur Jodel Dossou, avant de visionner la vidéo et troquer la première sanction contre un carton rouge. Dès lors, la "Team Pirates" a logiquement reculé tout en gardant des velléités offensives bien affirmées à l’image d’une frappe limpide de Steve Mounié qui a ricoché sur le poteau clermontois (39eme). Les deux équipes ont regagné leur vestiaire sur un score nul et vierge.

Belaïli en chef d’orchestre

Clermont a eu deux gros temps forts en début et en fin de seconde période avec plusieurs occasions à mettre au crédit d’Akim Zedadka (50eme), Mohamed Bayo (52eme), Elbasan Rashani (57eme), Saîf-Eddine Khaoui (66eme), Grejohn Kyei (80eme) ou encore Jim Allevinah (83eme), sans jamais tromper la vigilance de Marco Bizot. A l’inverse, le SB29 a su exploiter ses opportunités malgré son infériorité numérique. Il a enflammé le stade Francis-Le Blé à l’heure de jeu grâce à Belaïli, auteur d’une prestation majuscule et impliqué sur les deux réalisations de son équipe. L’international algérien a frappé le corner amenant l’ouverture du score de Lilian Brassier (60eme) et a délivré un délice de passe décisive de l’extérieur du pied à Steve Mounié (62eme), qui a conclu de la tête dans un angle peu évident. Clermont peut s’en vouloir et reste en grand danger à trois matchs de l’épilogue de la saison.