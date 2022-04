L1 (J34) : Tout savoir sur Nice - Troyes

Nice continue de souffrir de son irrégularité mais est toujours en course pour accrocher une place européenne, et même le podium. Les Aiglons devront pour cela remettre la marche avant face à Troyes, qui lutte pour son maintien. L'ESTAC ne compte que deux points d'avance sur la place de barragiste occupée par les Verts.

Les stats à connaître (avec Opta)

Nice a perdu 2 de ses 3 derniers matches face à Troyes en Ligue 1 (1 victoire), soit autant que lors des 10 premiers (5 victoires, 3 nuls).



Troyes a marqué lors de ses 8 derniers déplacements en Ligue 1 (9 réalisations au total) et pourrait faire la passe de 9 pour la 1re fois de son histoire dans l’élite. Mais sur ces 8 rencontres, l’Estac a également encaissé 16 buts, soit 2 par match en moyenne.



Nice à échouer à marquer à 13 reprises en Ligue 1 cette saison, dont lors de 2 de ses 3 derniers matches de Ligue 1, seul Metz fait moins bien (14).



Christophe Galtier compte 10 défaites sur le banc de Nice cette saison, mais n’a plus connu plus de revers sur un même exercice depuis 2016/17 avec St Etienne (12).



Iké Ugbo a marqué 3 des 5 buts de Troyes contre des équipes actuellement dans la première partie de tableau en Ligue 1 en 2022 : contre Rennes, Monaco et Nantes.