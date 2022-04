L1 (J34) : Tout savoir sur Clermont - Angers

Clermont recommence à prendre des points, avec un nul et une victoire sur ses deux derniers matches. Il le fallait, car la formation de Pascal Gastien n'a qu'une longueur d'avance sur la 18e place occupée par l'ASSE. Angers, de son côté, est également en danger, avec deux petits points de plus que son adversaire du jour au classement...

Les stats à connaître (avec Opta)

Clermont a remporté ses 2 derniers matches face à Angers toutes compétitions confondues et pourrait faire la passe de 3 pour la 1re fois de son histoire.



Angers n’a gagné qu’un de ses 12 derniers matches de Ligue 1 (2 nuls, 9 défaites), c’était contre Brest le 20 mars (1-0). Contre Paris mercredi dernier (0-3), le SCO a subi son plus large revers de la saison sans parvenir à marquer.



Clermont a perdu ses 3 derniers matches à domicile en Ligue 1, sa plus mauvaise série dans l’élite. Il a encaissé 11 buts lors de ces 3 rencontres (0-2 v Lorient, 2-3 v Nantes, 1-6 v Paris), autant que lors de ses 9 réceptions précédentes en L1.



Seuls Bordeaux et Lorient ont gagné aussi peu en déplacement qu’Angers en Ligue 1 cette saison (2). Les Angevins s’étaient imposés 2-0 à Strasbourg lors de la 1re journée et 2-1 à Reims début décembre (8 nuls, 6 défaites par ailleurs).



Les 8 derniers buts de Clermont en Ligue 1 ont suivi en moyenne une séquence d’une seule passe, contre un ratio de 2.8 sur ses 25 premiers de la saison.



Angers est la 4e équipe qui dispute le plus de duels par match en moyenne (107) en Ligue 1 2021/22, mais c’est la formation qui affiche le plus mauvais pourcentage de duels gagnés (47%).