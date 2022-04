L1 (J34) : Clermont arrache le nul contre Angers

Victorieux à Troyes (0-1) mercredi soir, Clermont semblait avancer quatre jours plus tard avec la meilleure dynamique au moment d'accueillir Angers dans son antre de Gabriel-Montpied. Le SCO, deux petits points devant les Auvergnats, restait notamment sur un bilan famélique d'une victoire en 12 journées (5 points pris sur 36).



Également privée de nombreux cadres comme Boufal et Bahoken, la troupe de Gérald Baticle a su faire fi de ce contexte délicat pour marquer deux fois en première période. Mieux en place, les Angevins ont pu compter sur les bons placements de Cho (0-1, 36e) et Traoré (0-2, 44e), buteurs en renards des surfaces, pour prendre le large avant la pause.

Un bijou collectif pour égaliser

Métamorphosé au retour des vestiaires, le Clermont Foot 63 de Pascal Gastien a multiplié les offensives pour réduire l'écart lors des 20 dernières minutes par l'entrant Bayo (1-2, 73e). Le but, un temps annulé pour hors-jeu, a finalement été validé pour offrir une fin de match haletante. Et après l'exclusion de Cho (75e), le club auvergnat a trouvé la faille grâce à un bijou d'action collective. Après deux belles déviations de Magnin et Bayo, c'est Da Cunha qui a égalisé d'une belle frappe du gauche (2-2, 82e).



Le score est alors resté inchangé mais Clermont et Angers se satisferont peut-être de ce partage des points, eu égard à la physionomie du match d'une part, mais aussi aux résultats du weekend de l'autre. Leurs concurrents pour le maintien (Troyes, Lorient, Saint-Etienne, Bordeaux et Metz) ont, sans exception, tous perdu et Clermont possède désormais deux longueurs d'avance sur les Verts (18es). Angers en compte quatre. De quoi évacuer d'éventuels regrets.