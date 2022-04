L1 (J31) : Tout savoir sur Monaco - Troyes

Monaco est toujours en course pour l'Europe et peut même encore viser le podium avec un peu d'ambition. L'ASM reste sur deux victoires de rang et cherchera évidemment à enchaîner face à une formation qui lutte pour son maintien. Reste que l'ESTAC ne perd plus ces dernières semaines, Bruno Irlès semblant avoir trouvé la formule.

Les stats à connaître (avec Opta)

Monaco est invaincu lors de ses 11 dernières confrontations avec Troyes en Ligue 1 (8 victoires, 3 nuls), n’ayant plus perdu contre cet adversaire dans l’élite depuis le 23 janvier 2002 (0-3 à l’extérieur).



Troyes est invaincu lors de ses 5 derniers matches de Ligue 1 (3 victoires, 2 nuls) et pourrait égaler la plus longue série d’invincibilité de son histoire dans l’élite (6 en novembre-décembre 1999 et en décembre 2000-janvier 2001). Seuls Strasbourg (8), Lille (7) et Rennes (6) sont actuellement sur une meilleure série en L1.



Monaco est l’équipe qui, en moyenne, subit le moins de passes adverses par action défensive (PPDA) en Ligue 1 cette saison (9.4). Troyes est 19e de ce classement avec un ratio de 15.3.



3 des 6 derniers buts de Troyes en Ligue 1 ont été inscrits dans les 5 dernières minutes, dont le plus récent à la 93 e marqué par Renaud Ripart pour donner la victoire à l’Estac face à Reims. Aucun des 22 premiers buts de Troyes dans l’élite en 2021/22 n’avait été inscrit à partir de la 86e minute.



L’attaquant de Monaco Wissam Ben Yedder a marqué lors de 15 rencontres différentes en Ligue 1 cette saison, plus que tout autre joueur.