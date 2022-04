L1 (J31) : Tout savoir sur Clermont - PSG

Clermont est sur une inquiétante série de quatre défaites de rang en Ligue 1 et s'approche très dangereusement de la zone rouge. Les hommes de Pascal Gastien n'ont ainsi que cinq points d'avance sur Metz, 19e, avant d'affronter l'ogre parisien. Le club francilien est toutefois très friable à l'extérieur cette saison, même s'il compte 12 points d'avance sur son dauphin marseillais.

Les stats à connaître (avec Opta)

Ce sera le 3e match toutes compétitions confondues entre Clermont et Paris. Le CF63 avait éliminé le PSG en 8e de finale de Coupe de France en 1997 (4-4, 4-3 après les t.a.b), tandis que les Parisiens s’étaient imposés plus tôt cette saison en Ligue 1 (4-0).



Le dernier promu à avoir battu un club leader de Ligue 1 avant la journée est Lorient, face à… Paris, le 31 janvier 2021 (3-2 à domicile). Le dernier promu à avoir gardé sa cage inviolée contre le leader dans l’élite est Metz, à Nice, le 15 janvier 2017 (0-0).



Clermont a perdu ses 4 derniers matches en Ligue 1, autant que lors des 11 précédents (4 victoires, 3 nuls). Les Auvergnats pourraient enchaîner 5 revers dans l’élite pour la 2nde fois après octobre-novembre dernier (5 également).



Paris est la seule formation toujours invaincue contre des équipes classées actuellement dans la 2 nde moitié de tableau en Ligue 1 cette saison (15 matches – 14 victoires, 1 nul). La seule fois où le club de la capitale n’a pas gagné ce genre de matches en 2021/22, c’était le 22 décembre dernier (1-1 à Lorient).



Paris reste sur 4 défaites à l’extérieur toutes compétitions confondues (v Nantes, Nice, le Real Madrid et Monaco), sa plus mauvaise série sous l’ère QSI. Les Parisiens n’ont plus connu 5 revers de rang en déplacement tcc depuis décembre 2009-janvier 2010 (5).