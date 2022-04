L1 (J30) : Tout savoir sur Troyes - Reims

Troyes va nettement mieux depuis plusieurs semaines et n'a perdu aucune de ses quatre dernières rencontres de Ligue 1. L'ESTAC s'est donné un tout petit peu d'air dans la course au maintien mais doit prolonger sa série, alors que Reims est plus tranquille pour sa survie dans l'élite. Avec 36 points, il ne manque plus grand chose aux Rémois pour assurer leur maintien.

Les stats à connaître (avec Opta)

Reims est l’adversaire que Troyes a le plus affronté en Ligue 1 sans jamais s’incliner (5 matches – 3 victoires, 2 nuls). Chacune des 2 équipes est parvenue à marquer lors des 5 rencontres.



Reims est invaincu lors de ses 5 derniers matches de Ligue 1 (2 victoires, 3 nuls), sa meilleure série depuis février-avril 2021 (9).



Troyes est, avec Paris, la seule équipe à ne pas avoir perdu le moindre match par plus d’un but d’écart à domicile en Ligue 1 cette saison (5 défaites par un but d’écart, 0 pour Paris qui est invaincu au Parc cette saison).



Reims a remporté ses 2 derniers déplacements en Ligue 1 et pourrait faire la passe de 3 pour la 1re fois depuis octobre 1962, sous Albert Batteux.



Troyes a abandonné 23 points après avoir ouvert le score en Ligue 1 cette saison, plus que toute autre équipe.