L1 (J3) : Tout savoir sur Strasbourg-Troyes

Duel d'équipes mal classées ce dimanche du côté du stade de la Meinau (15 heures). Défaits à deux reprises lors des deux premières journées, Strasbourg et Troyes occupent respectivement la 20ème et 19ème place du classement de Ligue 1. Ainsi, les deux formations devraient tenter le maximum afin d'obtenir un succès, ou au moins un nul.

Les stats à connaître :

Si les deux équipes comptent deux défaites après les deux premières journées de Ligue 1, Strasbourg possède une moins bonne différence de buts (-4) que Troyes (-3).



Avec l'OL et l'AS Monaco, Troyes est pour le moment l'attaque la moins performante du championnat de France (1 but marqué en 2 matchs).



Revenu à Strasbourg cet été, Kevin Gameiro a inscrit son premier but en Ligue 1 en 2021-2022 sur la pelouse du Parc des Princes face au PSG, ne pouvant empêcher la défaite de son équipe (4-2).



Dimitri Lienard est le joueur de Strasbourg qui a joué le plus de ballons dans les deux premiers matchs de l'équipe entraînée par Julien Stephan, avec un total de 165.



Transféré en provenance du Nîmes Olympique cet été, Renaud Ripart tente avec Troyes. Il compte le plus de tirs (3) et tirs cadrés (3) dans l'effectif dirigé par Laurent Batlles.



La saison passée, Strasbourg a terminé la saison au 15ème rang de Ligue 1 avec 42 points au compteur. Le club alsacien avait marqué 49 buts pour en encaisser 59, soit une différence de -9.