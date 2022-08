L1 (J3) : Tout savoir sur Montpellier - Auxerre

Une victoire puis une défaite : Montpellier a soufflé le chaud et le froid dans cette reprise, avec plusieurs changements dans son onze type. Auxerre vit de son côté, pour le moment, un retour compliqué en Ligue 1, avec un petit point pris sur les deux premières journées. Il n'y a pas de temps à perdre dans une saison à quatre descentes.

Les stats à connaître (avec Opta)

Il s’agit du 1er match entre Montpellier et Auxerre depuis le 20 mai 2012 où le MHSC avait entériné son titre de champion de France alors que l’AJA était déjà condamnée à la relégation (2-1).



Montpellier n’a perdu qu’une seule de ses 20 réceptions d’Auxerre en Ligue 1 (9 victoires, 10 nuls), c’était le 23 février 1991 (1-2).



En dehors des promus, aucune équipe n’a glané moins de points à domicile en Ligue 1 en 2022 que Montpellier (9 – 2 victoires, 3 nuls, 5 défaites).



Auxerre n’a perdu qu’un seul de ses 12 déplacements en 2022 toutes compétitions confondues (6 victoires, 5 nuls), mais c’était le dernier en date à Lille le 7 août (1-4). Le dernier succès d’Auxerre à l’extérieur en Ligue 1 remonte au 3 mai 2012 à Dijon (2-0), l’entraîneur de Montpellier Olivier Dall’Oglio était alors adjoint de Patrice Carteron au DFCO.



Aucune équipe n’a subi plus de récupérations hautes en Ligue 1 cette saison que Montpellier (20), tandis qu’Auxerre affiche le 3e total le plus élevé (18).