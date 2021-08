L1 (J3) : Tout savoir sur Lyon-Clermont

L'OL va chercher à rebondir. En ce début de saison, l'équipe dirigée par Peter Bosz peine à appliquer les principes du technicien hollandais. D'abord tenue en échec face à Brest lors de la première journée (1-1), la formation rhodanienne a ensuite coulé à Angers (3-0). De fait, la réception de Clermont, ce dimanche au Groupama Stadium apparaît comme cruciale. D'autant plus au vu de la dynamique du promu en Ligue 1. Clermont s'est imposé face à Bordeaux (0-2), puis Troyes (2-0) pour ses premiers matchs dans l'élite du football français.

Les stats à connaître :