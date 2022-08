L1 (J3) : Tout savoir sur Clermont - Nice

Clermont s'est sorti d'une situation bien mal embarquée le week-end dernier pour s'offrir son premier succès de la saison en Ligue 1. Nice, de son côté, n'a encore pas trouvé son rythme avec deux nuls en deux rencontres. L'un joue le maintien, l'autre l'Europe, mais chacun voudra aller chercher trois points.

Les stats à connaître (avec Opta)

Ce sera le 3e match entre Clermont et Nice en Ligue 1, chaque équipe s’étant imposée sur le terrain de l’autre lors des 2 premières confrontations la saison dernière (1-2 à Gabriel-Montpied, 0-1 à l’AllianzRiviera).



Clermont a remporté son dernier match de Ligue 1 (4-2 à Reims), mais n’a plus enchaîné 2 succès dans l’élite depuis janvier-février 2022 contre Rennes (2-1) puis … Nice (1-0).



Nice a débuté sa saison de Ligue 1 par 2 matches nuls pour la 1re fois depuis 1971/72 (8e au final). Il s’agit d’ailleurs de la seule saison où les Niçois ont partagé les points à 3 reprises lors de leurs 3 premières rencontres d’un même exercice de L1.



Clermont est l’équipe qui a perdu le plus de réceptions en Ligue 1 en 2022 (7) ainsi que celle qui a encaissé le plus de buts à domicile dans les 5 grands championnats européens cette année (27).



Nice n’a remporté que 2 de ses 9 derniers déplacements en Ligue 1 (3 nuls, 4 défaites), après avoir gagné 9 des 12 précédents (1 nul, 2 défaites).