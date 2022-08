L1 (J3) : Rennes évite le piège Ajaccio

Grâce à des buts de Terrier et Theate, Rennes s’est imposé 2-1 face à l’AC Ajaccio qui avait égalisé par El Idrissy. Les Corses ont été trop timides et ils ont raté un penalty. Les Bretons, eux, se satisferont des trois points mais leur prestation n’a pas été aboutie. Il reste encore du travail pour confirmer la bonne saison dernière et espérer jouer les premiers rôles.

L’ACA manque l’égalisation

Toujours à la recherche de sa première victoire de la saison, Rennes recevait l’AC Ajaccio avec l’ambition de s’imposer devant son public. Pour les Corses, l’objectif était avant tout de bien défendre pour réussir à ramener au moins un point de Bretagne. D7s le début de match, les Rennais ont mis du rythme pour mettre la défense corse sous pression mais celle-ci, bien en place, n’était pas vraiment en difficulté. Il a fallu attendre un bel exploit individuel de Martin Terrier pour que Rennes ouvre le score. Servi par Truffert dans l’axe, Martin Terrier s’offre un petit pont sur Mangani avant de marquer d’une frappe puissante à ras de terre, au ras du poteau de Benjamin Leroy (1-0, 17eme). Kalimuendo était proche de faire le break mais sa frappe enroulée était magnifiquement détournée par Benjamin Leroy avec la main opposée (40eme). Une occasion manquée pour les Rennais qui n’étaient pas loin de subir une égalisation ajaccienne juste avant la pause. Sur un corner de Mangani, Theate est sanctionné d’un tirage de maillot. Cela semble assez sévère. Thomas Mangani marque le penalty plein axe mais l’arbitre n’avait pas sifflé. Il doit donc le retirer. Sur sa deuxième tentative, il choisit la frappe croisée mais Dogan Alemdar a choisi le bon côté et repousse le ballon. Les Bretons regagnent donc les vestiaires avec ce petit avantage (1-0) mais ils se sont faits peurs.

Rennes s’endort

Mécontent de la prestation de ses joueurs en première période, Olivier Pantaloni a effectué deux changements à la pause avec les entrées en jeu de Riad Nouri et de Kevin Spadanuda. L’objectif étant de diminuer le déchet technique très important du côté corse. Les Ajacciens sont alors beaucoup plus présents au milieu de terrain face à des Rennais complétement endormis. Et logiquement, les hommes de Pantaloni ont réussi à égaliser sur une belle action collective. Mangani alerte Hamouma d’une magnifique ouverture de l’extérieur du pied. Le Stéphanois remet le ballon à Mangani qui centre en une touche pour la tête d’El Idrissy qui marque de la tête au point de penalty (1-1, 56eme). Une égalisation qui a réveillé les Bretons qui n’ont pas mis beaucoup de temps à réagir. Sur un corner de Bourigeaud, Badé prolonge de la tête pour Theate qui marque de l’une tête lobée au second poteau (2-1, 61eme). Le rythme du match est alors tombé nettement et les gardiens ont passé une fin de match tranquille. Seul l’arbitre M.Ben El Hadj s’est fait remarquer par des décisions assez contestables. Tout d’abord sur une faute non sifflée de Mayembo sur Doué qui s’était ouvert le chemin du but (80eme) puis en expulsant Ugochukwu tout juste entré en jeu, pour une faute involontaire sur Marchetti. Peu importe pour les Bretons qui tenaient leur première victoire de la saison et c’était bien là l’essentiel. Pour autant, Bruno Genésio va devoir rapidement identifier les raisons de cette irrégularité chronique de son équipe au cours d’un match. Pour Ajaccio, il y a eu trop de passes ratées notamment en première période pour espérer mieux. Les Ajacciens sont clairement sur la retenue dans cette saison, ils ont encore besoin de se rassurer.